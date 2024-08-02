Україні вдалося повернути ще двох дітей з окупованої Луганщини

Також представники офісу омбудсмана зустрілися із працівниками офісу російської уповноваженої, де сторони обмінялися листами військовополонених за формулою "200 на 200".

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох дітей та жінку з тимчасово окупованої частини Луганської області.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

"На підконтрольну Україні територію вдалося повернути доньку та сина з Луганщини, які вже зустрілися з мамою. Також на рідну землю повернулася жінка, яка возз’єдналася із донькою", — ідеться у повідомленні.

Також відбулася зустріч працівників Офісу Уповноваженого з прав людини із працівниками офісу російської уповноваженої, під час якої обидві сторони обмінялися листами військовополонених за формулою "200 на 200" та обговорили гуманітарні питання.

Наразі відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на тимчасово окуповані території. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з Росії лише 400 дітей.