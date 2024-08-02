Україні вдалося повернути ще двох дітей з окупованої Луганщини

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох дітей та жінку з тимчасово окупованої частини Луганської області.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
"На підконтрольну Україні територію вдалося повернути доньку та сина з Луганщини, які вже зустрілися з мамою. Також на рідну землю повернулася жінка, яка возз’єдналася із донькою", — ідеться у повідомленні.
Також відбулася зустріч працівників Офісу Уповноваженого з прав людини із працівниками офісу російської уповноваженої, під час якої обидві сторони обмінялися листами військовополонених за формулою "200 на 200" та обговорили гуманітарні питання.
- Наразі відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на тимчасово окуповані території. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з Росії лише 400 дітей.
- Нещодавно президент Зеленський заявив, що за час війни Україна повернула додому 3310 військовополонених. Україна працює над звільненням з російського полону всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей.