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Україні вдалося повернути ще двох дітей з окупованої Луганщини

Також представники офісу омбудсмана зустрілися із працівниками офісу російської уповноваженої, де сторони обмінялися листами військовополонених за формулою "200 на 200".

Україні вдалося повернути ще двох дітей з окупованої Луганщини
повернення дітей з окупованої Луганшини
Фото: Дмитро Лубінець

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох дітей та жінку з тимчасово окупованої частини Луганської області. 

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

"На підконтрольну Україні територію вдалося повернути доньку та сина з Луганщини, які вже зустрілися з мамою. Також на рідну землю повернулася жінка, яка возз’єдналася із донькою", — ідеться у повідомленні.

Також відбулася зустріч працівників Офісу Уповноваженого з прав людини із працівниками офісу російської уповноваженої, під час якої обидві сторони обмінялися листами військовополонених за формулою "200 на 200" та обговорили гуманітарні питання. 

  • Наразі відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на тимчасово окуповані території. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з Росії лише 400 дітей.
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