У Києві до 8 років ув’язнення засудили серійного палія автівок, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурор у суді довів, що з вересня 2022 року по серпень 2023 року на території Лісового масиву у столиці чоловік підпалив 10 автомобілів, які використовувались військовослужбовцями ЗСУ чи мали символіку збройних формувань. Для цього він використовував саморобні запальні пристрої із таймером.

Ще 3 автомобілі засуджений намагався підпалити, однак йому це не вдалось. Внаслідок дій палія також пошкоджено автомобілі, які були припарковані поруч.

Які саме машини підпалити, чоловік визначав сам, катаючись на велосипеді. Діяв за власною ініціативою, керуючись неприязню до військовослужбовців та усіх, хто захищає Україну чи допомагає армії. Киянин ніде не працював, жив з батьками та багато часу проводив в мережі Інтернет.

Під час останньої спроби підкласти запальну суміш на колесо автомобіля його затримали. З собою у нього був ще один саморобний пристрій для підпалу автомобіля.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно СБУ і Нацпол затримали двох осіб, які підпалювали авто військових і волонтерів на Київщині. Зловмисники діяли на замовлення росіян.