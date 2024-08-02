Російська армія обстріляла прикордоння Чернігівщини, загинули свійські тварини

Під ворожий обстріл потрапили жилові угіддя Семенівки в Чернігівській області.

Російська армія обстріляла житлові будинки у Семенівці Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Внаслідок атаки РФ руйнувань зазнали два домогосподарства.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Сьогодні російська армія вкотре здійснила атаку на мирне населення міста Семенівка в Новгород-Сіверському районі. Внаслідок вибухів два житлових домогосподарства зазнали пошкоджень. Господарі не постраждали, однак від обстрілу загинули їхні домашні тварини", — ідеться у повідомленні.

Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).