В Україні вже намолочено понад 28,5 мільйонів тонн зернових та олійних, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

На початок серпня вже зібрано 25,3 млн тонн зернових та понад 3,2 млн тонн олійних. Загалом новий врожай обмолочено на площі понад 7 301,6 тис. га, намолочено 28 528,1 тис. тонн.

Аграрії Полтавщини, Одещини, Херсонщини, Кіровоградщини та Черкащини завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур.

На сьогодні вже зібрано:

пшениці – обмолочено на площі 4 465,8 тис. га, намолочено 19 440,7 тис. тонн;

ячменю – обмолочено 1 294,1 тис. га, намолочено 4 819,8 млн тонн;

гороху – обмолочено на площі 205,7 тис. га, намолочено 451,6 тис. тонн.

ріпаку - обмолочено 1 195,5 тис. га, намолочено 3 236,3 млн. тонн.

По збиранню зернових лідирують аграрії Одещини там обмолочено 1064,9 тис. га. По урожайності лідирує Хмельницька область з показником 65 ц/га.

Аграрії Дніпропетровщини, Харківщини та Херсонщини розпочали збирання гречки, проса.