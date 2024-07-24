Китай планує збільшувати імпорт зерна з України

Глава МЗС Китаю зазначив, що в останні роки Китай є найбільшим торговим партнером України та найбільшим імпортером української сільгосппродукції.

Глава МЗС Китаю Ван Ї на зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в Гуанчжоу заявив, що Китай має намір нарощувати імпорт зерна з України та спільно підтримувати міжнародну продовольчу безпеку, повідомляє Укрінформ з посиланням на МЗС КНР.

“В останні роки Китай є найбільшим торговим партнером України та найбільшим імпортером української сільгосппродукції”, – сказав Ван Ї.

За його словами, у першій половині цього року обсяг торгівлі між Китаєм та Україною продемонстрував швидке зростання. Він додав, що двом країнам потрібно повною мірою використовувати механізми для посилення практичної співпраці в різних сферах.

“Китай продовжить нарощувати імпорт зерна з України й спільно підтримувати безперебійні логістичні канали та міжнародну продовольчу безпеку”, – зазначив китайський топдипломат.

Зазначимо, Кулеба та Ван Ї провели у Китаї тригодинні перемовини. Головною темою став пошук шляхів припинення війни.