Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
ГоловнаЕкономікаДержава

Китай планує збільшувати імпорт зерна з України

Глава МЗС Китаю зазначив, що в останні роки Китай є найбільшим торговим партнером України та найбільшим імпортером української сільгосппродукції.

Китай планує збільшувати імпорт зерна з України
Голова МЗС Китаю Ван І
Фото: trend.az

Глава МЗС Китаю Ван Ї на зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в Гуанчжоу заявив, що Китай має намір нарощувати імпорт зерна з України та спільно підтримувати міжнародну продовольчу безпеку, повідомляє Укрінформ з посиланням на МЗС КНР.

“В останні роки Китай є найбільшим торговим партнером України та найбільшим імпортером української сільгосппродукції”, – сказав Ван Ї.

За його словами, у першій половині цього року обсяг торгівлі між Китаєм та Україною продемонстрував швидке зростання. Він додав, що двом країнам потрібно повною мірою використовувати механізми для посилення практичної співпраці в різних сферах.

“Китай продовжить нарощувати імпорт зерна з України й спільно підтримувати безперебійні логістичні канали та міжнародну продовольчу безпеку”, – зазначив китайський топдипломат.

Зазначимо, Кулеба та Ван Ї провели у Китаї тригодинні перемовини. Головною темою став пошук шляхів припинення війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies