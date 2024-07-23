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Рахункова палата затвердила склад експертної групи з перевірки якості завершених аудитів

Це одна з вимог міжнародних стандартів.

Рахункова палата затвердила склад експертної групи з перевірки якості завершених аудитів
Засідання Рахункової палати 23 липня 2024 року
Фото: Рахункова палата

23 липня Рахункова палата затвердила персональний склад експертної групи з перевірки якості завершених аудитів.

Про це йдеться на сайті Палати.

Це потрібно, аби підтвердити, що проведені Рахунковою палатою аудити здійснені відповідно до професійних  стандартів. Цей крок є важливим елементом впровадження системи управління якістю в цьому органі.

Очільниця Рахункової палати Ольга Піщанська повідомила, що формування експертної групи – це вимога міжнародних стандартів та внутрішніх методологій. 

До складу групи включили чотирьох директорів департаментів Палати.

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