ДТЕК заявив, що втратив 90% генерації, планує відновити 60-70%, але є проблеми

Донори не готові фінансувати зведення приміщень для електростанцій, які критично важливі для нормальної роботи енергооб'єктів.

ДТЕК втратив 90% генерації. Наразі планує відновити 60-70%.

Про це повідомив виконавчий директор енергохолдингу Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".

"Ми плануємо відновити 60-70 відсотків генерації ,яку ми мали до початку обстрілів. Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60-70 за власні кошти, а також за рахунок отримання невеликої кількості ... обладнання, яке зараз приходить. Це старе обладнання, яке знімають зі старих станцій в Європі. Але це 10-15% від того, що потрібно відновити", - розповів очільник ДТЕК.

Сахарук сказав, що поки партнери надсилають Україні допомогу, яка може надійти лише наступного року, є проблема з відновленням приміщень для енергооб'єктів.

"На всіх наших станціях немає жодного даху, немає жодної стіни. За низьких температур обладнання, яке ми відновимо, воно не буде працювати... Донори не фінансують роботи і не фінансують матеріали. А це майже зараз 70% вартості відновлення. І лише зараз почнуться предметні переговори щодо виділення коштів для того, щоб відновити дахи...", - поскаржився виконавчий директор енергохолдингу.

Він зазначив, що якщо у 2023-му ДТЕК відновлював 10 блоків і витратив на це 110 мільйонів доларів власних коштів, то у цьому сезоні потрібно відновити втричі більше і витратити 350-400 мільйонів доларів.