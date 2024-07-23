Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на чоловіка в Кіндійці Херсонської області

У селі Кіндійка, що на Херсонщині, російські окупанти скинули боєприпас з безпілотника на чоловіка, який йшов по вулиці.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Війська рф близько 18:30 скинули боєприпас з дрона на 69-річного чоловіка, котрий перебував на вулиці. Бригада "екстренки" доставила потерпілого до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги", — ідеться у повідомленні.

Чоловіку надають всю необхідну медичну допомогу.