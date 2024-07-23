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Українців просять повідомляти про місця розташувань російських складів пального на окупованих територіях

Потрібна інформація про склади пального, паливозаправники та їх маршрути в Запорізькій, Донецькій області, Луганській,  Херсонській областях та АР Крим.

Українців просять повідомляти про місця розташувань російських складів пального на окупованих територіях
Чатбот єВорог
Фото: скріншот відео

Сили оборони шукають інформацію про склади пального, паливозаправники окупантів і маршрути, якими вони пересуваються.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українців, які перебувають в окупації, просять надсилати відповідну інформацію в чатбот єВорог.

"Силам оборони потрібна інформація про склади пального, паливозаправники та їх маршрути в Запорізькій, Донецькій області, Луганській,  Херсонській областях та АР Крим. Паливо — це «кров» для техніки. Якщо знищити склади та паливозаправники, росіяни не зможуть пересуватися між позиціями та швидко вести наступальні дії", - наголосив Федоров.

Він додав, що українці скористалися чатботом вже понад 615 тисяч разів.

Віцепрем'єр зазначив, що пересилати інформацію можна, якщо людина упевнена у своїй безпеці. "Не обговорюйте переміщення техніки телефоном та одразу після листування видаляйте фото й переписку з чатботом", - додав урядовець.

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