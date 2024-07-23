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Через агресію РФ постраждали 15 населених пукнтів Херсонщини, 7 людей поранено

Російськими атаками пошкоджено 30 приватних будинків і заклад торгівлі.

Через агресію РФ постраждали 15 населених пукнтів Херсонщини, 7 людей поранено
Обстріл Білозерки, фото ілюстративне
Фото: Херсонська облпрокуратура

Через агресію РФ постраждали 15 населених пукнтів Херсонської області. Поранено 7 людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новодмитрівка, Берислав, Новоберислав, Садове, Хрещенівка, Одрадокам'янка, Станіслав, Антонівка, Широка Балка, Олександрівка, Велетенське, Гаврилівка, Придніпровське, Львове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 30 приватних будинків, а також у заклад торгівлі. Пошкоджено газопровід та приватні автомобілі.

Днями армія РФ атакувала дроном двох жителів села Кізомис Білозерської громади на Херсонщині.

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