Російська армія втратила за добу 1220 солдатів, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Від початку вторгнення бойові втрати окупантів склали близько 568 980 чоловік особового складу.

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