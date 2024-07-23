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Російська армія втратила за добу 1220 солдатів, – Генштаб

Від початку вторгнення бойові втрати окупантів склали близько 568 980 чоловік особового складу.

Російська армія втратила за добу 1220 солдатів, – Генштаб
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ССО

Упродовж доби українські захисники знищили 1220 солдатів російської армії, 57 ворожих артилерійських систем та 1 засіб ППО.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 568 980 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8288 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16000 (+20) од,
  • артилерійських систем –  15694 (+57) од,
  • РСЗВ – 1125 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 901 (+1) од,
  • літаків – 362 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2640 (+3).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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