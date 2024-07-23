Росіяни агітують мешканців ТОТ виїжджати на територію РФ

Російські загарбники агітують мешканців тимчасово окупованих територій виїжджати на територію РФ та отримувати житлові сертифікати в далеких регіонах країни-агресора.
Про це повідомив Центр нацспротиву.
“Кремль продовжує політику зміни демографічного складу тимчасово окупованих територій”, - йдеться у повідомленні.
В Центрі нацспротиву зауважили, що окупанти мотивують українців виїжджати нібито з міркувань безпеки, але загальна ціль виселити з регіону якнайбільше українців.
Росіяни застосовують різні методи виселення українців, від примусової депортації до фінансового заохочення.
Водночас окупанти завозять на ТОТ своїх спеціалістів, і змінюють таким чином демографічний склад населення.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують русифікацію місцевого населення. Зокрема, змушують людей з інвалідністю змінювати довідки на російські.