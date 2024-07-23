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Росіяни агітують мешканців ТОТ виїжджати на територію РФ

Кремль продовжує політику зміни демографічного складу ТОТ.

Росіяни агітують мешканців ТОТ виїжджати на територію РФ
​Окупанти проводять регулярні перевірки на в'їздах до Сімферополя
Фото: Кримськотатарський ресурсний центр

Російські загарбники агітують мешканців тимчасово окупованих територій виїжджати на територію РФ та отримувати житлові сертифікати в далеких регіонах країни-агресора. 

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Кремль продовжує політику зміни демографічного складу тимчасово окупованих територій”, - йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву зауважили, що окупанти мотивують українців виїжджати нібито з міркувань безпеки, але загальна ціль виселити з регіону якнайбільше українців.

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Росіяни застосовують різні методи виселення українців, від примусової депортації до фінансового заохочення.

Водночас окупанти завозять на ТОТ своїх спеціалістів, і змінюють таким чином демографічний склад населення.

  • На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують русифікацію місцевого населення. Зокрема, змушують людей з інвалідністю змінювати довідки на російські.
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