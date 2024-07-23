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Нацбанк забезпечив прямий доступ іноземних інвесторів до інструментів відбудови України

Зміни дозволять, зокрема, з'єднати інфраструктуру українського і міжнародного фінансових ринків.

Нацбанк забезпечив прямий доступ іноземних інвесторів до інструментів відбудови України
Нацбанк України
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк повідомив, що оновив нормативно-правову базу, аби забезпечити прямий доступ іноземних інвесторів до інструментів відбудови України. 

Як ідеться на сайті НБУ, із 24 липня розширюють перелік клієнтів та депонентів, яких може обслуговувати Національний банк під час виконання функції депозитарної установи. 

Які рахунки зможе відкривати та обслуговувати фінустанова:

  • рахунок в цінних паперах номінального утримувача для іноземної фінансової установи;
  • рахунок в цінних паперах власника для іноземного депозитарію. 

У Нацбанку пояснили, що зміни дозволять з'єднати інфраструктуру українського і міжнародного фінансових ринків, щоб забезпечити доступ іноземного капіталу в Україну. 

Відтак це відкриє шлях для іноземних інвестицій у фінансові інструменти, випущені для відбудови держави. Йдеться, зокрема, про облігації місцевих позик, інфраструктурні облігації, облігації міжнародних фінансових організацій тощо.

Крім того, з'явиться можливість розширити "лінк" з міжнародним центральним депозитарієм Clearstream Banking Luxembourg.

У НБУ підкреслили, що ці зміни дадуть змогу виконати зобов’язання України, зафіксовані меморандумом з МВФ. Наразі реалізують перший етап заходів для поліпшення інфраструктури ринків капіталу.

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