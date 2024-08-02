На фортифікації у Запорізькій області спрямували майже 150 млн грн із трьох областей

Кошти спочатку виділили із резерфоного фонду Міноборони для Прикарпаття, Черкаської та Миколаївської областей.

Сьогодні, 2 серпня, Кабмін вніс до розпоряджень КМУ про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, перерозподілили кошти, виділені рішеннями Уряду з резервного фонду державного бюджету Міноборони Івано-Франківській, Черкаській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям.

146,9 млн гривень спрямують Запорізькій обласній військовій адміністрації на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та облаштування системи невибухових загороджень.

"Внесено зміни у додатки до розпоряджень КМУ від 19.01.2024 N 37 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету", від 02.04.2024 N 287 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави" і від 12.04.2024 N 331 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави", – написав Мельничук.