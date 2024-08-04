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Сім громад Сумщини потрапили під російські обстріли

Загарбники здійснили 13 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів.

Сім громад Сумщини потрапили під російські обстріли
Велика Писарівка на Сумщині після обстрілів, фото ілюстративне
Фото: надано Оксаною Ковальовою

Станом на 21.00 4 серпня під російські обстріли потрапили сім громад Сумщини.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Загарбники здійснили 13 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів. Зафіксовано 39 вибухів. 

Під обстріли потрапили:

  • Великописарівська громада: з території РФ була атака FPV-дронами (1 вибух), гранатометний обстріл (3 вибухи)
  • Есманьська громада: 20 мін скинули росіяни на територію ОТГ;
  • Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи);
  • Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (2 вибухи);
  • Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (1 вибух);
  • Хотінська громада: був обстріл зі стрілецької зброї;
  • Юнаківська громада: зафіксували мінометний обстріл (1 вибух), атаку FPV-дронами (2 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів).
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