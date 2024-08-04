Сім громад Сумщини потрапили під російські обстріли

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Станом на 21.00 4 серпня під російські обстріли потрапили сім громад Сумщини.

Велика Писарівка на Сумщині після обстрілів, фото ілюстративне

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies