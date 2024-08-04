Сім громад Сумщини потрапили під російські обстріли

Станом на 21.00 4 серпня під російські обстріли потрапили сім громад Сумщини.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Загарбники здійснили 13 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів. Зафіксовано 39 вибухів.
Під обстріли потрапили:
- Великописарівська громада: з території РФ була атака FPV-дронами (1 вибух), гранатометний обстріл (3 вибухи)
- Есманьська громада: 20 мін скинули росіяни на територію ОТГ;
- Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи);
- Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (2 вибухи);
- Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (1 вибух);
- Хотінська громада: був обстріл зі стрілецької зброї;
- Юнаківська громада: зафіксували мінометний обстріл (1 вибух), атаку FPV-дронами (2 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів).