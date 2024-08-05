На користь Росії, зокрема, шпигували чиновниці міськрад, студент, менеджер та колишній міліціонер.

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари Росії по шести регіонах України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Унаслідок багатоетапної спецоперації одночасно затримано 9 російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Для конспірації фігуранти діяли окремо, але “замикалися” на одного кадрового співробітника ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За вказівкою російського спецслужбіста агенти збирали координати для вогневого ураження Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

До складу ворожої групи входили дві чиновниці. Одна з них – посадовиця Дніпровської міської ради, інша – очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів.

Ще двоє агентів розвідували місця базування укріпрайонів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру.

Їхній спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового на Донеччині.

Також серед російських агентів були двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Ще одним зрадником виявився ексспівробітник розформованої міліції, який “звітував” окупантам про наслідки атаки РФ на одну із гідроелектростанцій України.

За даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні “коментатори” чатів прокремлівських Телеграм-каналів. Після дистанційного вербування зрадники комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Раніше стало відомо, що реальні терміни ув’язнення отримали двоє інформаторів ФСБ, які розвідували місця базування пунктів управління Сил оборони в Одеській області.