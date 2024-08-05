Головне за ніч та ранок понеділка, 5 серпня: 967 боєзіткнень за тиждень, 24 збитих БпЛА, спецоперація СБУ

Нічна повітряна атака, 967 бойових зіткнень за тиждень , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, Олімпійські ігри-2024.

У ніч на 5 серпня українські Повітряні Сили виявили та збили 24 безпілотники окупантів.

Російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу “Shahed” із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, йдеться у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворожі безпілотники збили мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулого тижня відбулося 967 бойових зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Торецькому, Краматорському і Курахівському напрямках, де тривають важкі бої.

На Покровському напрямку захисники відбили 341 атаку окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував у районі населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новолександрівка, Желанне, Прогрес, Яснобродівка.

Тижнева кількість бойових зіткнень залишися майже такою самою, як тижнем раніше. За тиждень 29 липня-4 серпня знизилася кількість атак окупантів на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Курахівському, Оріхівському напрямках. На Покровському росіяни атакували значно більше, як і на Торецькому.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Російська армія увечері та вночі била по Нікопольській громаді Дніпропетровської області. Ударів ворог завдав артилерією і безпілотником-камікадзе.

У Покровській громаді, яка постраждала найбільше, поранено двоє людей. Це 26-річний чоловік і жінка 70 років, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

У громаді пошкоджено кафе, торговельний павільйон і автомат із водою. Ушкоджено вісім приватних будинків, шість господарських споруд, авто, сонячні панелі, газогін і лінії електропередач.

"У Нікополі побите приватне підприємство. Від ворожих ударів потерпали і Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Люди цілі", – додав Сергій Лисак.

Пресслужба СБУ повідомила, що контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари Росії по шести регіонах України.

Унаслідок багатоетапної спецоперації одночасно затримано 9 російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Для конспірації фігуранти діяли окремо, але “замикалися” на одного кадрового співробітника ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За вказівкою російського спецслужбіста агенти збирали координати для вогневого ураження Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Докладніше – в новині.

Уряд Малі оголосив про розрив дипломатичних відносин із Україною у зв'язку з нібито підтримкою дій повстанців-туарегів, які днями розгромили колону малійських військових і російських найманців так званої ПВК "Вагнера". Про це йдеться в заяві малійської влади, пише Радіо Свобода.

Уряд країни звинуватив Україну в підтримці "тероризму в Африці, зокрема, в Малі", в "агресії проти Малі", порушенні суверенітету країни.

Представнику Головного управління міністерства оборони Андрію Юсову закидають визнання "причетності" Києва до знищення "вагнерівців". А українському послу в Сенегалі Юрію Пивоварову – те, що він нібито висловив туарегам підтримку.

З 2022 року у Малі при владі перебуває хунта на чолі з полковником Гоїтою. Ця влада підтримує дружні відносини з Росією. Москва допомагає хунті утримувати захоплену владу за допомогою "вагнерівців". Дипломатичні відносини між Україною і Малі були встановлені в 1992. У МЗС України повідомляли, що діалог між країнами практично відсутній, офіційні контакти носять лише епізодичний характер. Окремого посла України в Малі немає – за сумісництвом ним був посол у Алжирі.

За один вчорашній день у Бангладеш під час протестів загинули близько 100 людей. Мітингарі закликали прем'єр-міністра піти у відставку, а той звинуватив їх у "саботажі" і відключив країні мобільний Інтернет, пише CBS.

За даними провідної газети Prothom Alo, на мітингах 4 серпня загинули не менш як 95 людей. Серед них 14 – поліцейські. Новинний канал Channel 24 отримав дані про 85 жертв.

Учора під час протестів активісти закликали людей не платити податки чи комунальні рахунки та не з'являтися на роботі в неділю, яка в країні є робочим днем.

Демонстранти атакували медичний університет, велику державну лікарню та підпалили декілька машин. Також вони палили автомобілі і офіс правлячої партії. Силовики застосовували проти мітингарів зброю, зокрема гумові кулі та сльозогінний газ.

У країні оголосили часткову комендантську годину, яка діятиме невизначений період. Вона оголошена в столиці та деяких інших районах. Влада дала розпорядження піти країні на вимушені "канікули" щонайменше до середи. Окрім мобільного Інтернету, бангладешцям перерізали доступ до соцмережі Facebook та месенджерів.

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Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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