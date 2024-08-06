Ворог атакував Миколаївщину дронами та ракетами, люди не постраждали

Російські війська в ніч на 6 серпня атакували Миколаївщину "шахедами". Силами й засобами протиповітряної оборони над областю знищено 13 ворожих дронів.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Орієнтовно о 02:55 ворог атакував Очаківську та Коблівську громади БпЛА типу «Shahed 131/136». Унаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло три пожежі на відкритих територіях, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями.

Окрім того, в Очаківській громаді пошкоджено три приватних домоволодіння, а у Коблівській громаді уламки впали за межами території бази відпочинку, внаслідок чого вибуховою хвилею пошкоджено вікна підсобного приміщення та будівлі бази відпочинку. Постраждалих немає.

Учора, 5 серпня, о 15:32 та 15:50 ворог завдав ракетних ударів за межами населеного пункту району. Постраждалих немає.

Також близько 16:16 росіяни завдали ракетного удару по відкритій ділянці за межами населеного пункту району.Вибуховою хвилею пошкоджено вікна амбулаторії загальної практики сімейної медицини та двох домоволодінь. Також виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували.

Увечері, 5 серпня, о 19:18, ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

У ніч на 6 серпня російська армія атакувала українців ракетами різних типів, зокрема чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23.