США намагаються конфіскувати для України гроші колишнього прем'єра

Йдеться про суму у 200 мільйонів доларів.

Департамент юстиції Сполучених Штатів докладає зусиль, щоб конфіскувати та передати на потреби України кошти, які належали колишньому очільнику українського уряду Павлу Лазаренку.

Як пише "Голос Америки", може йтися про 200 мільйонів доларів політика, що були заарештовані у різних країнах. Судові процеси щодо цих коштів тривають ось вже 20 років.

Проте, за словами керівниці підрозділу з питань відмивання коштів і повернення активів Департаменту юстиції Мері Батлер, нещодавно вдалося досягти рішення, яке наближає відомство до можливості конфіскувати гроші на користь України.