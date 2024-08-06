США намагаються конфіскувати для України гроші колишнього прем'єра

Департамент юстиції Сполучених Штатів докладає зусиль, щоб конфіскувати та передати на потреби України кошти, які належали колишньому очільнику українського уряду Павлу Лазаренку.
Як пише "Голос Америки", може йтися про 200 мільйонів доларів політика, що були заарештовані у різних країнах. Судові процеси щодо цих коштів тривають ось вже 20 років.
Проте, за словами керівниці підрозділу з питань відмивання коштів і повернення активів Департаменту юстиції Мері Батлер, нещодавно вдалося досягти рішення, яке наближає відомство до можливості конфіскувати гроші на користь України.
- Павло Лазаренко був прем'єром України з травня 1996 до червня 1997 року. Звинувачувався Генпрокуратурою у розкраданні державного майна в особливо великих розмірах. У 1999 році втік з держави, був затриманий у США. За версією кількох правозахисних організацій та політичних аналітиків, входить до десятки найбільш корумпованих чиновників світу.