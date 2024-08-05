З ТОТ Луганщини евакуювали жінку з сином

З тимчасово окупованої території Луганської області вдалось евакуювати жінку з сином.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
“Нещодавно до однієї з громадських організацій звернулася дівчина з проханням допомогти евакуювати її матір і брата з тимчасово окупованої Луганщини. Самотужки виїхати вони не могли”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що дівчина, яка живе у Харківській області, понад 2 роки не бачила своїх рідних.
Поверненням українців займались представники Мінреінтеграції, ГС “Українська мережа за права дитини”, ГО “Плурітон” та волонтерська організація “Допомагаємо виїхати”.
Евакуація відбулась успішно, зараз мати, сестра і брат перебувають у безпеці на підконтрольній українському уряду території.
У Мінреінтеграції нагадали - якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на ТОТ або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.
Також можна звернутися на гарячі лінії: Мінреінтеграції — 1548 або Національного інформаційного бюро — 1648.
- На підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох дітей та жінку з тимчасово окупованої частини Луганської області.
-
Наразі відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на тимчасово окуповані території. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з Росії лише 400 дітей.
- Нещодавно президент Зеленський заявив, що за час війни Україна повернула додому 3310 військовополонених. Україна працює над звільненням з російського полону всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей.