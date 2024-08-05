На Сумщині від атаки російського дрона загинув керівник агрофірми

5 серпня росіяни атакували дроном автівку у Хотінській громаді Сумщини.
Як повідомила Сумська обласна прокуратура, в результаті загинув водій, керівник агрофірми.
Трагедія сталася близько 17.00. Окупанти використали для удару FPV-дрон.
За процесуального керівництва прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Того ж дня на Херсонщині ворог обстріляв Томину Балку. Спершу було відомо про двох поранених чоловіків, згодом влада області повідомила про загибель жительки.