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На Сумщині від атаки російського дрона загинув керівник агрофірми

Трагедія сталася близько 17.00.

На Сумщині від атаки російського дрона загинув керівник агрофірми
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

5 серпня росіяни атакували дроном автівку у Хотінській громаді Сумщини.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, в результаті загинув водій, керівник агрофірми.

Трагедія сталася близько 17.00. Окупанти використали для удару FPV-дрон.

За процесуального керівництва прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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