На Сумщині від атаки російського дрона загинув керівник агрофірми

За процесуального керівництва прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Трагедія сталася близько 17.00. Окупанти використали для удару FPV-дрон.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, в результаті загинув водій, керівник агрофірми.

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