Російська армія обстріляла Херсонщину, двоє поранених

Сьогодні, 5 серпня, російські військові обстріляли Томину Балку Білозерської громади Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок російського обстрілу постраждали двоє чоловіків, 57 та 68 років. Під час обстрілу вони перебували на городі.

У першого потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення рук, ніг і тулуба. Другий чоловік дістав поранення обличчя, живота та попереку.

Постраждалих відправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Протягом минулої доби російська армія поранила в Херсонській області чотирьох людей.