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Російська армія обстріляла Херсонщину, двоє поранених

Постраждалі чоловіки перебувають у лікарні.

Російська армія обстріляла Херсонщину, двоє поранених
Російська армія обстріляла Херсонщину, двоє поранених (ілюстративне фото)

Сьогодні, 5 серпня, російські військові обстріляли Томину Балку Білозерської громади Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок російського обстрілу постраждали двоє чоловіків, 57 та 68 років. Під час обстрілу вони перебували на городі. 

У першого потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення рук, ніг і тулуба. Другий чоловік дістав поранення обличчя, живота та попереку. 

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Постраждалих відправили до лікарні для надання медичної допомоги.

  • Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Благовіщенське, Кізомис, Велетенське, Садове, Станіслав, Берислав, Тягинка, Бургунка, Антонівка, Дар'ївка, Придніпровське та місто Херсон. 

  • Унаслідок російського обстрілу у селищі Садове Херсонської області поранення отримала одна людина.
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