Міноборони допустило в експлуатацію українську модуль-башту для американських бронетранспортерів М113

Вона забезпечує захист баштового стрільця від куль стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, а також захищає від уламків боєприпасів.

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації модуль-башту для бронетранспортерів американського виробництва М113.

Про це йдеться на сайті відомства.

На українських підприємствах також тривають роботи з підвищення рівня вогневої потужності та захисту бронетранспортерів різних модифікацій від атак ворожих дронів.

За інформацією Міноборони, нова броньована башта вітчизняної розробки може бути встановлена на бронетранспортери М113 усіх модифікацій. Ця конструкція забезпечує захист баштового стрільця від куль стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, а також захищає від уламків боєприпасів.

Наразі до експлуатації у підрозділах Сил оборони допустили близько 20 зразків БТРів іноземного виробництва. Зокрема, LAV-TCV, FV432, FV105, M1126 Stryker, FV103 Spartan, М113А3, YPR-765А1, VAB, XA-185 PASI та інші. Серед переваг іноземних БТР, які відзначають у військах – надійність, зручність в експлуатації та ремонтопридатність.