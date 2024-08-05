Через війну в Україні уже 2024 об’єкти культурної інфраструктури зазнали пошкоджень чи руйнувань

Станом на 25 липня збитків зазнали 2024 заклади культури в Україні без урахування пам’яток культурної спадщини.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Із цієї кількості 334 (16,5%) знищені.

Найбільше постраждали заклади культури у Запорізькій, Харківській, Сумській областях та Києві.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 974;

бібліотеки – 720;

заклади мистецької освіти – 157;

музеї та галереї – 117;

театри, кінотеатри та філармонії – 37;

парки, зоопарки, заповідники – 16;

цирки – 3.

У Мінкульті додали, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, тому це унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.