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Через війну в Україні уже 2024 об’єкти культурної інфраструктури зазнали пошкоджень чи руйнувань

Із них 334 - знищені.

Через війну в Україні уже 2024 об’єкти культурної інфраструктури зазнали пошкоджень чи руйнувань
Руїни музею Шухевича у Львові
Фото: Telegram/Андрій Садовий

Станом на 25 липня збитків зазнали 2024 заклади культури в Україні без урахування пам’яток культурної спадщини.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Із цієї кількості 334 (16,5%) знищені. 

Найбільше постраждали заклади культури у Запорізькій, Харківській, Сумській областях та Києві.

Загалом постраждали: 

  • клубні заклади – 974;
  • бібліотеки – 720; 
  • заклади мистецької освіти – 157;
  • музеї та галереї – 117;
  • театри, кінотеатри та філармонії – 37;
  • парки, зоопарки, заповідники – 16;
  • цирки – 3.

У Мінкульті додали, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, тому це унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.

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