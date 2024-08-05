Через війну в Україні уже 2024 об’єкти культурної інфраструктури зазнали пошкоджень чи руйнувань

Станом на 25 липня збитків зазнали 2024 заклади культури в Україні без урахування пам’яток культурної спадщини.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
Із цієї кількості 334 (16,5%) знищені.
Найбільше постраждали заклади культури у Запорізькій, Харківській, Сумській областях та Києві.
Загалом постраждали:
- клубні заклади – 974;
- бібліотеки – 720;
- заклади мистецької освіти – 157;
- музеї та галереї – 117;
- театри, кінотеатри та філармонії – 37;
- парки, зоопарки, заповідники – 16;
- цирки – 3.
У Мінкульті додали, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, тому це унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.