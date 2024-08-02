Новий сезон в опері: які прем’єри готуть українські театри

Тож які прем’єри очікують на нас в новому сезоні? Оперні театри України здебільшого залишаються закритими до сучасного мистецтва: традиційно обирають перевірену часом класику, винаходять заміну “Лускунчика”. Утім також співпрацюють з сучасними українськими композиторами, найчастіше — з Олександром Родіним та Іваном Небесним. Отримаємо одразу дві нові постановки “Весілля Фігаро” Моцарта, декілька опер Верді, різні прочитання найпопулярнішої казки Гофмана та дві опери у постановці Івана Уривського — після спроби в Опереті минулого сезону, режисер і далі впевнено заходить на територію музичного театру.

Після короткої літньої перерви українські театри поновлюють роботу. Шалена популярність показів не вщухає: квитки на найбільш хітові вистави розкупили вже на жовтень.

Національна опера України

Свій 157-й театральний сезон Національна опера України відкриває 10 серпня оперою Миколи Лисенка "Наталка Полтавка" – уперше на цій сцені її показали ще в 1936-му, а в теперішній редакції Мирослава Скорика вона йде в театрі з 2012 року. Серед запланованих прем’єр – нова постановка опери Джузеппе Верді “Трубадур” режисера Віталія Пальчикова зі сценографією Марії Левитської (осінь); балет “Марна пересторога” у хореографії Фредеріка Аштона (прем’єрні покази – 12 та 14 грудня); балет “Варіації Доніцетті” (робоча назва) у хореографії Джорджа Баланчіна (травень). Національна опера також веде перемовини з режисером Іваном Уривським про постановку опери Жака Оффенбаха “Казки Гоффмана” (прем’єру планують на кінець цього сезону чи початок наступного) та продовжує роботу з композитором Олександром Родіним над створенням опери “Конотопська відьма” (її написання планують завершити до травня 2025 року).

Фото: opera.com.ua/О. Злуніцина Опера 'Наталка Полтавка'.

На лютий театр запланував виконання “Воєнного Реквієму” Бенджамена Бріттена: концерт відбудеться 24 лютого у пам’ять третьої річниці повномасштабної війни. Крім того, Національна опера планує ряд закордонних подій: зокрема, участь у Нью-Йоркському фестивалі балету із нещодавньою прем’єрою – балетом на музику Валентина Сильвестрова «Елегія воєнного часу» у постановці Олексія Ратманського та участь у Міжнародному оперному фестивалі у Польщі з оперою Джузеппе Верді «Макбет» у постановці Італо Нунціата.

Київська Опера

Київський муніципальний академічний театр опери і балету відкриє свій наступний, 43-й театральний сезон 7 вересня. За традицією, театр відкриває сезон прем’єрою: цього разу це буде опера Моцарта “Весілля Фігаро” (раніше вона йшла на цій сцені у концертній версії). На кінець грудня Київська опера запланувала прем’єру балету “Лускунчик Гофмана”, музику до якого на замовлення театру пише композитор Іван Небесний.

Фото: Борис Корпусенко Музичне привітання артистів Київської опери до Дня Києва.

У січні 2025 року театр готується представити оперу Джузеппе Верді “Фальстаф” – це остання опера композитора, яку допоки не показують інші українські театри. Ще одну прем’єру готують на червень до закриття сезону: це буде рок-опера; назву та подробиці театр поки тримає в таємниці.

Національна оперета України

Київський національний академічний театр оперети відкриє ювілейний 90-й сезон традиційним Гала-концертом. Серед прем’єр, які театр вже готовий оголосити – драматичний етюд «Коцюбинський. З глибини» за творами Михайла Коцюбинського (режисер Станіслав Іванов), вистава «Шафранова троянда» за мотивами твору Лопе де Веги «Собака на сіні» (режисер Ігнасіо Гарсіа), вистава для сімейного перегляду «Пригоди Орфея» (режисерка Валері Лесо). Також оперета готує адаптації вистав для глядачів з порушенням зору та слуху за допомогою новітніх технологій.

Фото: theatre.com.ua/ Київський національний академічний театр оперети

У новому сезоні театр продовжить покази гучних попередніх прем’єр: мюзиклу «Чикаго» Джона Кандера та оперного етюду «На Русалчин Великдень» Миколи Леонтовича у постановці Івана Уривського.

Львівська національна опера

Львівський національний академічний театр опери та балету розпочне 125-й сезон 9 серпня. У жовтні театр святкуватиме 125-річчя, до ювілею підготують декілька видань – від монографій про історію та архітектуру Львівської опери до путівника театром у вигляді фотоальбому.

На грудень Львівська опера запланувала прем’єру оновленого прочитання оперети Йоганна Штрауса “Летюча миша”. У лютому-березні відбудеться прем’єра балету “Соляріс” на музику Олександра Родіна за фантастичним романом Станіслава Лема. А на завершення сезону театр готує прем’єру опери Бориса Лятошинського “Золотий обруч”, створеної в кооперації з Фундацією Лятошинського. Над її постановкою працює режисер Іван Уривський.

Фото: Вікі/Konstantin Brizhnichenko Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької

Крім того, театр виношує ідею опери “Мазепа”(музику до неї пише також Олександр Родін), але її прем’єру планують вже на наступний сезон. А також продовжує покази гучних прем’єр минулого сезону: опери Франсіса Пуленка «Діалоги кармеліток» з костюмами Оксани Караванської та балету “Тіні забутих предків” на музику Івана Небесного.

Одеська національна опера

В Одеській національній опері новий 215-й театральний сезон стартує вже 4 серпня. На початок сезону найстарший оперний театр України запланував гранд-концерт “Оперні шедеври” з популярними аріями світової та української класики. А 10 серпня на сцені Одеської опери вперше виступить зірка оперного співу Людмила Монастирська: вона виконає партію Абігайль в опері Джузеппе Верді «Набукко».

Фото: Одеська Національна Опера / Odesa National Opera Афіша зі сторінки театру

24 серпня до Дня Незалежності театр відкриє IX Міжнародний фестиваль мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері», який триватиме два тижні. Серед фестивальних подій – чотири століття української музики від Бортнянського до Вакарчука в імпрезі «VLASNE. Ukrainian Project», концертна програма «Музичний всесвіт В. Губаренка», «Open Ballet Day» та прем’єри попереднього сезону (опера Гаетано Доніцетті «Дон Паскуалє», опера П’єтро Масканьї «Cavalleria rusticanа», балет «Танго полум’я та льоду» на музику Астора П’яццоли та Едгардо Донато).

На новий сезон Одеська опера також запланувала ряд прем’єр: балет для родинного перегляду «Снігова королева» на музику фінського композитора Туомаса Кантелінена; опери Джакомо Пуччіні «Сестра Анжеліка» та «Джанні Скіккі»; нова постановка опери «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського; кантата-симфонія «Кавказ» Станіслава Людкевича на вірші Тараса Шевченка.

Фото: facebook/ХНАТОБ / СХІД OPERA Вдячні глядачі після святкового концерту хнатобівців до Дня Конституції України.

ХНАТОБ / СХІД OPERA

Харківський національний академічний театр опери та балету запланував відкриття нового 149-го сезону на 12-14 вересня. У цьому сезоні театр обіцяє показати декілька прем’єр: балет «Драконові пісні» на музику Максима Коломійця (лібрето Жанни Чепели, хореографія Антоніни Радієвської), оперу Золтана Алмаші «ТГШ. Подорож у часі» про Тараса Шевченка як супер-зірку (лібрето Лени Павлової, режисер Армен Калоян) та оперу-філософську казку Дмитра Малого (лібрето Юліти Ран, режисер Армен Калоян).

Дніпро Опера

Дніпровський академічний театр опери та балету відкриє 51-й сезон 22 серпня. На відкритті театр покаже балет Михайла Скорульського "Лісова пісня". Головною подією нового сезону стане святкування 50-річчя театру в грудні: ювілей відзначатимуть Гранд-концертом за участю гостей з оперних театрів Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Фото: opera-ballet.com.ua Балет-феєрія 'Лісова пісня'

Серед найближчих прем’єр, які запланував театр – балет Адольфа Адана "Корсар" та оновлена постановка опери Моцарта "Весілля Фігаро".