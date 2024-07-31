Творець історії до ранку грає в доміно

Це не я писав, не гнівайтесь. Це Микола Холодний, у якого сьогодні день народження. Розумію, що в наш час така еротика звучить, м’яко кажучи, не доречно. Але навмисно провокую, щоб ви прочитали про нашого призабутого генія-шестидесятника, який колись примудрився програти в карти свою дружину, зловживав алкоголем, постраждав від репресій, зрештою, можливо зламався і співпрацював з КДБ (точно не відомо), але при цьому лишив по собі дивовижну творчу спадщину.

ти без рук лишилася б тоді

Коли йому пересадили серце

якоїсь померлої жінки

її чоловік приїжджав до нього

прикладав до грудей вухо

і слухав як б'ється у них

серце його дружини.

Дата смерті Миколи Холодного не відома. Справжній поет - вмирати не збирається. Живе в текстах. Тіло поховали навесні 2006 на рідній Чернігівщині.

Хто з моїх старших друзів раптом знав Миколу Костянтиновича - напишіть, будь ласка, якусь кумедну історію про нього. Бо ми знову живемо в час, коли не здуріти можна тільки повсякчас жартуючи. То може, і есей який затим зліпиться.

На стрімкім териконі

віддалась ти мені

серед білого дня в суботу.

І дивився на нас

весь Донбас,

весь Донбас,

припинивши роботу.

Це він написав, коли комсомол за подачею гебістів відправив його у примусове творче відрядження на Донбас оспівувати робочі будні комсомольців. Мабуть, це найкраще, що вони там робили.

Народився вже за стилем української поезії - в селі. Батько воював в Другу світову з Японією, не захотів вертатись у колгоспне кріпацтво - помер молодим у Сибіру. Мати до скону відпрацьовувала трудодні на рабських плантаціях колгоспу. В неї було прізвище Чуча. Цікаво ж, а що воно значить - Чуча?

В п’ятому класі Холодний виготовив листівку «Сталін помер. Люди моляться Богу», яку підкинув у шкільний коридор. Вирахували по почерку. З молоду дружив водночас і з Дзюбою, і з Тичиною. У 1965 виступив на студентській конференції з доповіддю «Про душу в пісні та про пісню в душі», де гарно згадував і Симона Петлюру, і Уласа Самчука. За кілька місяців затим їздив у Карпати в Шешори на відкриття пам'ятника Шевченку, який в останній момент відмовились відкривати. Холодний разом з В'ячеславом Чорноволом і Зиновією Франко організуваі мітинг проти заборони відкриття пам'ятника. Погодьтесь, це крутий Вчинок на той час. Наступного року Холодний вже разом з Ліною Костенко та Іваном Драчем протестував перед Львівським обласним судом, де судили братів Горинів.

У 1974 створив у Вінницю організацію «СУКА» («Студія Устима Кармалюка»), яку заборонили, а Миколу арештували. Повернувся на рідну Чернігівщину, де працював у школах, звідки його постійно виганяли.

О 2-ій годині ночі

я схопився з ліжка

і почав писати листа до матері.

Спало все, тільки чути було,

як шашіль точе стіну.

Раптом двері до хати

відчинились самі,

побули трохи відчинені

і самі зачинились.

Боже, хто мав прийти

Звертався до Мао Цзедуна з проханням надати політичний притулок. Зазнав примусової психіатрії після того, як знищив статуетки Леніна, портрета Брежнєва та рушника «300 років України з Росією».

Василь Стус в листі до Левка Лук'яненка пише (це після розгромної рецензії на книгу Миколи Костянтиновича.

«На збірку М. Холодного «Крик із могили» Каспрук писав таке: «В деяких віршах Холодний видає себе уболівальником за народ, але «його» народ - це щось абстрактне і невловиме. А справжній трудовий народ, радянських людей він ненавидить і пише про нього з презирством і зневагою («творець історії народ до ранку грає в доміно»). Каспрук пише далі, що Холодний „плекає надії на буржуазно-націоналістичне відродження України, виношує бредові ідеї збройного повстання проти існуючого ладу, помсти трудящим за їх відданість соціалістичній вітчизні». Ось як! А колись, на початку 60-х років, після XX з'їзду, молодь не могла збагнути, як то могла робитися різанина 30-х років. Один такий літературознавець як Каспрук - дай-но йому тільки владу і ножа в руки — різав би того Холодного по шматочку».

А московити та їхні колаборанти не змінюються і нині. Їм би все наше українське забороняти, катувати, різати по шматочку. Але ми все одно сильніше. І, коли вночі, летять шахеди - творець історії до ранку грає в доміно.