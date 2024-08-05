Музей Києва відкриває ретроспективу Івана Марчука

7 серпня Музеї історії міста Києва відкриває ретроспективну виставку художника Івана Марчука. Про це повідомила пресслужба музею.

Проєкт «Космічна містерія життя» репрезентує твори художника від ранніх картин 1960-х з ключового циклу «Голос моєї душі» до акварельних композицій, які Марчук створив за останні два роки під час вимушеної еміграції через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом на виставці зібрали понад 180 картин з 15 циклів автора – медитативні пейзажі українського села, реальні та фантастичні квіти, абстрактні та сюрреалістичні роботи, твори у фірмовому авторському стилі «пльонталізм».

Роботи для виставки надали 7 музеїв України та більше 20 приватних колекціонерів. Така співпраця дозволила продемонструвати повне зібрання відомих творів митця, а також ті роботи, що раніше ніколи не були представлені на широкий загал.

Відвідувачі також матимуть можливість побачити експонати, пов’язані з різними епізодами біографії художника: фотографії, ескізи, особисті речі митця, іменна марка, усі каталоги, що видавались із 1986 року, газети, журнали, афіші тощо.

Як повідомляють організатори, мета виставкого проєкту – простежити, хто мав найбільший вплив на творчість митця, що змушувало його приймати доленосні життєві рішення та не припиняти творити навіть у важкі часи переслідувань і заборон.

Виставка «Космічна містерія життя» працюватиме від 7 серпня до 29 вересня.