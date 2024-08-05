Воїн батальйону «Вовки Да Вінчі» Олександр Ябчанка презентує книжку про захист Бахмуту

8 серпня видавництво «Колесо Життя» проведе презентацію нової книги Олександра Ябчанки, капітана ЗСУ, командира 2-ї роти «Гонор» батальйону «Вовки Да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла. До 2022 року був викладачем УКУ, експертом з реформи системи охорони здоровʼя, громадським активістом.

Книга Ябчанки «Жмур» розповідає історії з бліндажу захисників Бахмуту, свідком яких автор був особисто. «Жмур» – це локація та бліндаж, який став укриттям для військових, що захищали дорогу на Бахмут під час боїв за це місто. Бліндаж «бачив» багато – хоробрість і підтримку, дружбу і страх, радість та розчарування... когось він врятував, а хтось навіки залишився поруч із ним.

“Ця книга – правдива розповідь про неймовірні події та людей, які їх творять. Кожне ім'я в ній – це легенда, викарбувана не в міфах, а в реальності нашої боротьби. Це історія про тих, хто своєю відвагою та самопожертвою творить нову, вільну Україну,” – розповідає автор. На презентації він буде присутній у онлайн-форматі з передової. Подію модеруватиме філософ Олександр Філоненко.

Вхід на презентацію вільний, за реєстрацією. Захід пройде у «ВЕЖІ на Почайні» (просп. Степана Бандери, 23, 3-й поверх ТЦ GORODOK Gallery), початок о 19.00.