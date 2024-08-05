Місцевий житель сам вийшов на окупантів, щоб налагодити з ними співпрацю в обмін на гроші.

У Хмельницькій області затримали 18-річного місцевого мешканця, який організував підпали автомобілів українських військових.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та СБУ.

Місцевий житель сам вийшов на окупантів, щоб налагодити з ними співпрацю в обмін на гроші.

Для цього він розмістив у даркнеті своє "резюме", де запропонував "послуги" з підпалів автомобілів ТЦК. На "оголошення" фігуранта на початку липня відповів представник РФ, який дав йому завдання на знищення військових авто у Хмельницькому.

Для вчинення злочинів молодик залучив ще декількох жителів регіону. Фігуранти підпалили два транспортні засоби місцевого військкомату за допомогою "коктейлів Молотова". Зловмисники знімали загоряння авто на камери власних телефонів для надсилання потім "звіту" окупантам.

За кожен знищений автомобіль організатор і виконавці отримували гроші. Ціна “послуги” коливалась від 500 до 1000 доларів США.

Задокументовано кілька епізодів такої злочинної діяльності.

Під час обшуку житла організатора виявлено та вилучено мобільні телефони, квитанції, банківські та телефонні сім-карти, закордонний паспорт, понад 128 тисяч гривень та інші речові докази.

Наразі 18-річному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Хмельницької спецпрокуратури у сфери оборони Західного регіону йому повідомлено про підозру "за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, а також організації закінченого замаху на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України)".

Правоохоронці працюють над притягнення до відповідальності інших осіб.

Досудове розслідування проводили слідчі Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області за матеріалами Департаменту військової контррозвідки СБУ та за сприяння спецпідрозділу поліції “КОРД”.