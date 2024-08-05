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Окупанти посилюють фільтраційні заходи для мешканців ТОТ Херсонщини, — спротив

З 1 вересня пропускний режим діятиме на тимчасово окупованих територіях Новокаховського району Херсонщини. 

Окупанти посилюють фільтраційні заходи для мешканців ТОТ Херсонщини, — спротив
Фото: Центр національного спротиву

Новий пропускний режим з 1 вересняросійські загарбники запроваджують на тимчасово окупованих територіях Новокаховського району Херсонщини. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, мова йде про Нову Каховку та  15-ти кілометрову зону. 

"Прийом заявок на отримання необхідного папірця вже розпочали в російських окупаційних адміністраціях області. Під таким прикриттям ворог вчергове проводить фільтраційні заходи. Адже так звана перепустка не знадобиться місцевим жителям із російським паспортом і пропискою", — зазначають у ЦНС.

Посилений контроль та філтрація стосується зокрема тих мешканців, які  планують виїзд із тимчасово окупованої Херсонщини. Також таким чином ворог намагається вичислити тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російський.

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