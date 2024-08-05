Окупанти посилюють фільтраційні заходи для мешканців ТОТ Херсонщини, — спротив

Новий пропускний режим з 1 вересняросійські загарбники запроваджують на тимчасово окупованих територіях Новокаховського району Херсонщини.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема, мова йде про Нову Каховку та 15-ти кілометрову зону.
"Прийом заявок на отримання необхідного папірця вже розпочали в російських окупаційних адміністраціях області. Під таким прикриттям ворог вчергове проводить фільтраційні заходи. Адже так звана перепустка не знадобиться місцевим жителям із російським паспортом і пропискою", — зазначають у ЦНС.
Посилений контроль та філтрація стосується зокрема тих мешканців, які планують виїзд із тимчасово окупованої Херсонщини. Також таким чином ворог намагається вичислити тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російський.
- Росіяни створили 15-кілометрову "зону відчуження" вздовж Дніпра на ТОТ Херсонщини. З 1 вересня окупанти перевірятимуть у всіх мешканців окупованої частини Херсонщини наявність спецдозволів.