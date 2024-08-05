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В Україні зібрали вже понад 28 млн тонн зернових і олійних, лідер урожайності – Хмельницька область

Одеська лідирує за врожаєм зернових. 

В Україні зібрали вже понад 28 млн тонн зернових і олійних, лідер урожайності – Хмельницька область
Збір урожаю
Фото: Верховна Рада

Станом на початок серпня в Україні зібрали понад 25 млн тонн зернових і ще понад 3 млн тонн олійних. Загалом новий врожай зібрали на площі понад 7 301,6 гектарів, повідомили на сайті парламенту з посиланням на дані міністерства агрополітики.

Збирання ранніх зернових і зернобовових культур завершили у Полтавській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Херсонській областях. У зернових лідирує Одеська область, а загалом по урожайності – Хмельницька.

Загалом:

  • пшениці – обмолочено на площі 4465,8 тис. га, намолочено 19440,7 тис. тонн
  • ячменю – обмолочено 1 294,1 тис. га, намолочено 4 819,8 млн тонн
  • гороху – обмолочено на площі 205,7 тис. га, намолочено 451,6 тис. тонн
  • ріпаку – обмолочено 1 195,5 тис. га, намолочено 3 236,3 млн тонн.

"Аграрії Дніпропетровщини, Харківщини та Херсонщини розпочали збирання гречки, проса", – додали в повідомленні. 

Українські фермери продовжують працювати попри постійні російські терористичні обстріли. 

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