У Київській області на боєприпасі підірвався трактор

На щастя, тракторист не постраждав.

У Київській області, в Баришівській громаді, днями на боєприпасі підірвався трактор. Водій трактора наїхав на ручну уламкову гранату під час косіння трави.

Вибухотехніки також вилучили частину корпусу ручної ручної уламкової оборонної гранати РГО. Про це повідомили в поліції області.

"На щастя, чоловік не постраждав, а трактор зазнав механічних ушкоджень", – йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Київської області в Telegram У Баришівській громаді тракторист наїхав на гранату

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 196 Кримінального кодексу України.

"Поліція вкотре закликає громадян та аграріїв: будьте уважними під час виконання польових робіт, уникайте лісових доріг та стежок", – додали правоохоронці.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів варто звертатися на лінію 102.

Баришівська громада перебувала в окупації з кінця лютого по 31 березня 2022.