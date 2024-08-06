Суд у США визнав Google монополістом в онлайн-пошуку

Компанія щорічно витрачає величезні суми на те, щоб не мати конкурентів на основних платформах.

Окружний суддя Аміт Мета задовольнив позов Департаменту юстиції США проти корпорації Alphabet щодо пошукового сервісу Google. Найвідоміший "пошуковик" планети офіційно визнано незаконною монополією.

Як пише BBC, судову справу було розпочато у 2020 році, коли уряд США оцінив частку ринку Google у 90%, звинувативши техногіганта у нечесній конкуренції.

Під час розгляду позову з'ясувалося, що компанія Alphabet щорічно витрачала 10 мільярдів доларів на те, щоб виробники гаджетів встановлювали на свої пристрої Google у якості пошукового сервісу за замовчуванням. На думку суду, це позбавляло інші компанії можливості конкурувати на рівних.

Натомість сторона захисту переконувала Феміду, що домінантне положення їхнього пошуковика на ринку пов'язане лише з надзвичайно позитивним досвідом користувачів і тим, що їхній сервіс просто найкращий.

Наразі невідомо, як саме влада США має намір покарати Google за створення монополії.