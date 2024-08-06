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ЗМІ: військовослужбовці США отримали поранення під час нападу на базу в Іраку

За даними джерел, базу атакували двома ракетами.

ЗМІ: військовослужбовці США отримали поранення під час нападу на базу в Іраку
Ілюстративне фото: американські військові у Іраку
Фото: EPA/UPG

Кілька американських військовослужбовців отримали поранення під час нападу на військову базу в Іраку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Чиновники на умовах анонімності розповіли, що ймовірний ракетний обстріл стався на авіабазі Аль-Асад в Іраку.

"Персонал бази проводить оцінку збитків після атаки", – додав один із чиновників.

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Джерела уточнили, що по базі на заході Іраку випустили “дві ракети «Катюша»".

Одне з джерел служби безпеки повідомило, що ракети впали всередину бази.

  • Щонайменше п'ять ракет запустили з іракського міста Зуммар на кордоні з Сирією у бік військової бази Сполучених Штатів на північному сході Сирії.
  • На військовій базі Іраку пізно ввечері 19 квітня пролунав вибух. Один військовий загинув, шестеро поранені.
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