ЗМІ: Петер Сіярто передав Ізраїлю попередження про напад від Ірану

Видання Jerusalem Post стверджує, що Іран офіційно попередив Ізраїль про прийдешній напад - проте зробив це через посередника. У ролі проміжної ланки між міністрами закордонних справ двох країн виступив очільник угорського МЗС Петер Сіярто.
Інформацію про те, що Іран атакуватиме Ізраїль, чиновник з уряду Віктора Орбана отримав від свого іранського колеги Алі Багері, а передав ізраїльському візаві Ісраелю Кацу.
Сам Сіярто підтвердив, що мав розмову з обома дипломатами, проте прокоментував свою роль у цій справі досить ухильно: "Угорщина не може допустити, щоб Ізраїль зазнав ще одного терористичного нападу, але водночас має зробити все можливе, щоб не почалася велика регіональна війна".
- Сіярто ще у 2022 році тепло спілкувався з іранською делегацією та обіцяв реінтегрувати країну у міжнародну спільноту.
- Удар Ірану по Ізраїлю очікувався ще у понеділок, проте у США переконані, що це може статися в ніч на 6 серпня.