ЗМІ: Петер Сіярто передав Ізраїлю попередження про напад від Ірану

Видання Jerusalem Post стверджує, що Іран офіційно попередив Ізраїль про прийдешній напад - проте зробив це через посередника. У ролі проміжної ланки між міністрами закордонних справ двох країн виступив очільник угорського МЗС Петер Сіярто.

Інформацію про те, що Іран атакуватиме Ізраїль, чиновник з уряду Віктора Орбана отримав від свого іранського колеги Алі Багері, а передав ізраїльському візаві Ісраелю Кацу.

Сам Сіярто підтвердив, що мав розмову з обома дипломатами, проте прокоментував свою роль у цій справі досить ухильно: "Угорщина не може допустити, щоб Ізраїль зазнав ще одного терористичного нападу, але водночас має зробити все можливе, щоб не почалася велика регіональна війна".