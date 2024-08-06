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ЗМІ: Петер Сіярто передав Ізраїлю попередження про напад від Ірану

Очільник угорського МЗС виступив посередником між двома своїми колегами.

ЗМІ: Петер Сіярто передав Ізраїлю попередження про напад від Ірану
Петер Сіярто

Видання Jerusalem Post стверджує, що Іран офіційно попередив Ізраїль про прийдешній напад - проте зробив це через посередника. У ролі проміжної ланки між міністрами закордонних справ двох країн виступив очільник угорського МЗС Петер Сіярто.

Інформацію про те, що Іран атакуватиме Ізраїль, чиновник з уряду Віктора Орбана отримав від свого іранського колеги Алі Багері, а передав ізраїльському візаві Ісраелю Кацу.

Сам Сіярто підтвердив, що мав розмову з обома дипломатами, проте прокоментував свою роль у цій справі досить ухильно: "Угорщина не може допустити, щоб Ізраїль зазнав ще одного терористичного нападу, але водночас має зробити все можливе, щоб не почалася велика регіональна війна".

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