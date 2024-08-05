Прем'єрка Бангладеш втекла з країни. До її резиденції увірвались мітингарі

Шейх Хасіна пішла у відставку на тлі масових протестів і зіткнень.

Прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна пішла у відставку та вилетіла з країни, пише російськомовне бюро BBC. До резиденції голови уряду сьогодні увірвалися тисячі людей.

Хто очолить уряд – поки невідомо. Командувач армії звернувся до лідерів політичних партій та найближчим часом проведе пресконференцію.

За даними журналістів, Хасіна полетіла до Індії. Протягом років Індія була для Бангладеш найближчою союзницею, пише BBC.

Відставка Хасіни відбулася після масових смертей під час протестів, що почалися в липні через встановлення квот на зайняття державних посад. Після мітингів Верховний Суд знизив квоти, але демонстрації та заворушення не вщухли: бангладешці вимагали притягти до відповідальності винних за насильство.

Під час протестів загинули сотні людей, зокрема близько 100 – учора.

Масові акції почалися в липні у зв'язку з введенням квот у 30% на зайняття державних посад для ветеранів війни з Пакистаном 1971 року та для членів їхніх родин. На тлі протестів Верховний суд країни знизив квоту для ветеранів до 5%, ще 2% визначили за етнічним меншинами, трансгендерами і людьми з інвалідністю, а решта 93% державних посад мають розподілятися залежно від кваліфікації. Уряд погодився на це, але мітинги не припинилися.