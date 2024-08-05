Фото: EPA/UPG

За один вчорашній день у Бангладеш під час протестів загинули близько 100 людей. Мітингарі закликали прем'єр-міністра піти у відставку, а той звинуватив їх у "саботажі" і відключив країні мобільний Інтернет, пише CBS.

За даними провідної газети Prothom Alo, на мітингах 4 серпня загинули не менш як 95 людей. Серед них 14 – поліцейські.

Новинний канал Channel 24 отримав дані про 85 жертв.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Учора під час протестів активісти закликали людей не платити податки чи комунальні рахунки та не з'являтися на роботі в неділю, яка в країні є робочим днем.

Демонстранти атакували медичний університет, велику державну лікарню та підпалили декілька машин. Також вони палили автомобілі і офіс правлячої партії. Силовики застосовували проти мітингарів зброю, зокрема гумові кулі та сльозогінний газ.

У країні оголосили часткову комендантську годину, яка діятиме невизначений період. Вона оголошена в столиці та деяких інших районах. Влада дала розпорядження піти країні на вимушені "канікули" щонайменше до середи. Окрім мобільного Інтернету, бангладешцям перерізали доступ до соцмережі Facebook та месенджерів.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Зараз мітингарі вимагають відставки голови уряду Шейха Хасіни. Влада країни вважає, що протестують не студенти, а "бандити", і що до акцій непокори їх підбурюють опозиціонери. За останні тижні в країні провели близько 11 000 арештів.