За один вчорашній день у Бангладеш під час протестів загинули близько 100 людей. Мітингарі закликали прем'єр-міністра піти у відставку, а той звинуватив їх у "саботажі" і відключив країні мобільний Інтернет, пише CBS.
За даними провідної газети Prothom Alo, на мітингах 4 серпня загинули не менш як 95 людей. Серед них 14 – поліцейські.
Новинний канал Channel 24 отримав дані про 85 жертв.
Учора під час протестів активісти закликали людей не платити податки чи комунальні рахунки та не з'являтися на роботі в неділю, яка в країні є робочим днем.
Демонстранти атакували медичний університет, велику державну лікарню та підпалили декілька машин. Також вони палили автомобілі і офіс правлячої партії. Силовики застосовували проти мітингарів зброю, зокрема гумові кулі та сльозогінний газ.
У країні оголосили часткову комендантську годину, яка діятиме невизначений період. Вона оголошена в столиці та деяких інших районах. Влада дала розпорядження піти країні на вимушені "канікули" щонайменше до середи. Окрім мобільного Інтернету, бангладешцям перерізали доступ до соцмережі Facebook та месенджерів.
Зараз мітингарі вимагають відставки голови уряду Шейха Хасіни. Влада країни вважає, що протестують не студенти, а "бандити", і що до акцій непокори їх підбурюють опозиціонери. За останні тижні в країні провели близько 11 000 арештів.
- Масові акції почалися в липні у зв'язку з введенням квот у 30% на зайняття державних посад для ветеранів війни з Пакистаном 1971 року та для членів їхніх родин. На тлі протестів Верховний суд країни знизив квоту для ветеранів до 5%, ще 2% визначили за етнічним меншинами, трансгендерами і людьми з інвалідністю, а решта 93% державних посад мають розподілятися залежно від кваліфікації. Уряд погодився на це, але мітингарі тепер вимагають відповідальності за насильство, в якому вони звинувачують уряд.