У Бангладеш армія оголосила про створення тимчасового уряду

У Бангладеш головнокомандувач армії країни генерал Вакер-Уз-Заман, який обійняв посаду командувача армії лише 23 червня, оголосив про формування тимчасового уряду.
Про це повідомляє Reuters.
"Я обіцяю вам усім, що ми відновимо справедливість щодо всіх вбивств і несправедливості. Ми просимо вас вірити в армію країни", - сказав генерал, і закликав повертатись до ненасильницьких і мирних шляхів.
Він повідомив, що провів переговори з лідерами основних політичних партій, за винятком правлячої партії "Ліга Авамі". Також незабаром генерал зустрінеться з президентом Мохаммедом Шахабуддіном, щоб обговорити подальші кроки.
"Країна переживає революційний період", - наголосив Уз-Заман.
Крім того, в армії повідомили, що комендантська година діятиме з опівночі понеділка до 6 ранку вівторка. Після цього всі школи, заводи, коледжі та університети будуть відкриті.
- Прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна пішла у відставку та вилетіла з країни. До резиденції голови уряду сьогодні увірвалися тисячі людей.
- Відставка Хасіни відбулася після масових смертей під час протестів, що почалися в липні через встановлення квот на зайняття державних посад. Після мітингів Верховний Суд знизив квоти, але демонстрації та заворушення не вщухли: бангладешці вимагали притягти до відповідальності винних за насильство.
- Під час протестів загинули сотні людей, зокрема близько 100 – учора.
- Масові акції почалися в липні у зв'язку з введенням квот у 30% на зайняття державних посад для ветеранів війни з Пакистаном 1971 року та для членів їхніх родин. На тлі протестів Верховний суд країни знизив квоту для ветеранів до 5%, ще 2% визначили за етнічним меншинами, трансгендерами і людьми з інвалідністю, а решта 93% державних посад мають розподілятися залежно від кваліфікації. Уряд погодився на це, але мітинги не припинилися.