У Бангладеш армія оголосила про створення тимчасового уряду

Солдати армії Бангладеш патрулюють вулицю після того, як уряд запровадив нову комендантську годину, у Дакці, Бангладеш, 5 серпня

У Бангладеш головнокомандувач армії країни генерал Вакер-Уз-Заман, який обійняв посаду командувача армії лише 23 червня, оголосив про формування тимчасового уряду.

Про це повідомляє Reuters.

"Я обіцяю вам усім, що ми відновимо справедливість щодо всіх вбивств і несправедливості. Ми просимо вас вірити в армію країни", - сказав генерал, і закликав повертатись до ненасильницьких і мирних шляхів.

Він повідомив, що провів переговори з лідерами основних політичних партій, за винятком правлячої партії "Ліга Авамі". Також незабаром генерал зустрінеться з президентом Мохаммедом Шахабуддіном, щоб обговорити подальші кроки.

"Країна переживає революційний період", - наголосив Уз-Заман.

Крім того, в армії повідомили, що комендантська година діятиме з опівночі понеділка до 6 ранку вівторка. Після цього всі школи, заводи, коледжі та університети будуть відкриті.