Правоохоронні органи Литви перевіряють, чи справді громадянин їхньої держави воює в армії Росії

У соцмережах литовець поширив відео, де стріляє з гранатомета і знімає себе в окопах.

Правоохоронні органи Литви перевіряють інформацію про громадянина їхньої держави, який нібито воює в Україні на боці РФ, передає "Європейська правда" з посиланням на BNS.

Напередодні таку інформацію оприлюднив на своєму YouTube-каналі литовський блогер Скірмантас Малінаускас. Він повідомив, що литовець Кястутіс Квєткус воює в російській армії і є "неодноразово засудженим злочинцем з Юрбаркаса".

"Тепер він поїхав воювати і вбивати українців, воювати в лавах окупантів", – сказав Малінаускас.

BNS повідомило, що Квєткус у соцмережах поширив відео, де стріляє з гранатомета і знімає себе в окопах. Наразі неможливо підтвердити достовірність зйомки.

Відреагувала на інформацію Генпрокуратура Литви. Речниця установи Рита Стундієне повідомила, що ці дані "перевіряють і оцінюють в межах розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Україні".