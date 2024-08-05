Мінекономіки: через "Дію" вже забронювали майже 120 тисяч працівників

Від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал "Дія" критично важливі підприємства і ті, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони, вже забронювали майже 120 тисяч працівників.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко, йдеться на сайті Міністерства економіки.

Свириденко додала, що триває робота над оновленням списків критично важливих підприємств.

У Мінекономіки нагадали, що міністерства, обласні військові адміністрації вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників.

Опісля керівник компанії подає через "Дію" списки на бронювання і засвідчує заяву електронним підписом. Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи її дані є у реєстрі "Оберіг". Тоді "Дія" протягом доби надсилає сповіщення керівнику підприємства в особистий кабінет із даними про результат розгляду.

Якщо рішення позитивне - система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку "Резерв+".