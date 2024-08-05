Ізраїльські військові завдали удару по центрах управління ХАМАС у Газі

В неділю, 4 серпня, ізраїльська армія завдали удару по центрах управління ХАМАС у Газі, який знаходився в школах “Хасан Саламе” і “Нассер”.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

За даними розвідки , під час удару в районі школи “Хасан Саламе” був ліквідований терорист Джабер Азіз, командир батальйону ХАМАС “Аль-Фуркан”, а також інші терористи.

Зазначається, що Азіз був командувачем батальйону ХАМАС з 2020 року, до того він був заступником командира батальйону “Аль-Фуркан”, заступником командира батальйону “Зайтун” і командиром батальйону “Зайтун”.

“Азіз взяв значну участь у плануванні різанини 7 жовтня та керував підготовкою та навчанням батальйону Аль-Фуркан. Він також брав участь у проникненні в громади поблизу сектора Газа 7 жовтня”, - йдеться у повідомленні.

Протягом усієї війни Джабер Азіз відповідав за керівництво та сприяння численним терористичним атакам проти ЦАХАЛу та Ізраїлю. Він був ключовим оперативним працівником військового управління бригади ХАМАС у Газі.