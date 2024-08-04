ЗМІ: Іран може завдати ударів по Ізраїлю 5 серпня

У США вважають, що Іран діятиме за тим самим сценарієм, що й під час нападу на Ізраїль 13 квітня.

В Ізраїлі та США вважають, що Іран може завдати удару саме у понеділок, 5 серпня, і буде діяти по сценарію, що й під час нападу на Ізраїль 13 квітня.

Про це пише Axios з посиланням на ізраїльських та американських чиновників.

Генерал США, який відповідає за американські сили на Близькому Сході, Майк Курілла прибув до регіону 3 серпня у рамках підготовки до можливого нападу на Ізраїль з Ірану у відповідь на вбивства високопоставлених лідерів ХАМАСу і “Хезболли”, повідомили двоє американських чиновників.

Поїздка генерала була запланована ще до ескалації відносин між Ізраїлем, Іраном та Хезболлою. Однак очікується, що зараз він скористається візитом, щоб спробувати мобілізувати ту саму міжнародну та регіональну коаліцію, яка допомогла захистити Ізраїль від іранської атаки у квітні

Офіційні особи США вважають, що помста Ірану за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії буде схожою на їхній напад на Ізраїль 13 квітня , водночас масщтаб удару буде в рази більший і в і ньому також може брати участь ліванська Хезболла.

У Білому домі стурбовані тим, що може бути важче мобілізувати ту саму міжнародну та регіональну коаліцію країн, яка допомагала Ізраїлю під час попередньої атаки з боку Ірану. Водночас Джо Байден сподівається, що Іран та "Хезболла" відмовляться від плану пости.