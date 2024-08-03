У Маріуполі через дефіцит електроенергії окупанти постійно відключають воду

На регулярні проблеми скаржаться жителі усіх районів, але окупаційна “влада” не реагує.

У Маріуполі фіксують постійний дефіцит електроенергії склалася критична ситуація з водозабезпеченням.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Через постійні перебої з електронапругою та загальним дефіцитом електроенергії, у місті відбуваються постійні відключення води.

На регулярні проблеми з водопостачанням скаржаться жителі усіх районів, але окупаційна “влада” не реагує.

“У тих будинках, де вода подається, жителі обурені її якістю. Маріупольці вже неодноразово викладали відео з іржавою водою, яку не можливо використовувати навіть у якості технічної”, ‒ йдеться у повідомленні.

Окупанти за два роки не провели замін аварійних мереж, які вони самі ж розбомбили навесні 2022 року. У місті працює одна аварійна служба, яку не можливо дочекатися, однак “платіжки окупанти надсилають справно”.

Зокрема, третій тиждень чекають на вирішення проблеми з водою жителі вулиці Відрадної у Приморському районі міста. У будинках води немає, а ось вся вулиця залита від поривів, які ніхто не ліквідує.