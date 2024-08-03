Політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганію вбили “снарядом малої дальності”, ‒ Корпус вартових

Політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганію вбили “снарядом малої дальності”, випущеним з-за меж його помешканні Тегерані.

Про це пише DW з посиланням на Корпус вартових Ісламської революції.

“Цю терористичну операцію було проведено шляхом запуску снаряда малої дальності з боєголовкою вагою близько 7 кілограмів, що викликало сильний вибух, за межами його помешкання”, ‒ йдеться у заяві.

У Корпусі знову звинуватили Ізраїль у вбивстві Ганії, додавши, що його “підтримали Сполучені Штати”.

У заяві йдеться, що за смерть Ганії помстяться, і що Ізраїль отримає “суворе покарання у відповідний час, у відповідному місці та відповідним чином”.

Ізраїль не взяв на себе відповідальність за вбивство Ганії, яке відбулося в середу в іранській столиці на церемонії приведення до присяги нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна.

Його смерть викликала побоювання, що військова кампанія Ізраїлю проти ХАМАСу у Смузі Гази та конфлікт із “Хезболлою” у Лівані можуть перерости у більший регіональний конфлікт з Іраном.