США очікують нападу Ірану на Ізраїль протягом найближчих днів, ‒ Axios

Відповідь Ірану буде за схемою, аналогічною нападу на Ізраїль 13 квітня, але масштабнішою, вважають джерела видання.

Адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Про це пише Axios з посиланням на трьох офіційних осіб США.

Вашингтон готується протистояти цьому.

Джерела очікують, що відплата з боку Ірану відбудеться за схемою, аналогічною нападу на Ізраїль 13 квітня, але потенційно більшого масштабу, і також може включати ліванську Хезболлу.

Білий дім стурбований тим, що мобілізувати ту саму міжнародну та регіональну коаліцію країн, які захищали Ізраїль від попереднього нападу Ірану, буде важче, адже вбивство Ганії відбулося у контексті війни Ізраїлю та ХАМАСу, яка викликала гострі антиізраїльські настрої у всьому регіоні.

У середу розвідувальне співтовариство США почало отримувати чіткі ознаки того, що Іран збирається вжити заходів у відповідь, заявив офіційний представник США.

Два американські чиновники заявили, що іранцям і їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів, щоб скоординувати та підготувати атаку на Ізраїль.

Інший американський чиновник сказав, що Пентагон і Центральне командування США проводять приготування подібні до тих, які вони робили перед нападом у квітні. Атака в квітні була помстою за авіаудар Ізраїлю по іранському об’єкту в Дамаску, унаслідок якого загинув високопоставлений іранський генерал.

За словами чиновника, підготовка передбачає залучення військових засобів США в Перській затоці, Східному Середземномор’ї та Червоному морі.

“Ми очікуємо кілька важких днів”, ‒ сказав він.

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що розвідка країни також очікує, що Іран завдасть широкомасштабного ракетного удару по Ізраїлю.