Туреччина заблокувала доступ до Instagram, не вказавши причини

Туреччина заблокувала доступ до соціальної платформи Instagram.
Про це сьогодні повідомив інформаційно-технологічний регулятор країни, пише Reuters.
При цьому причина чи тривалість заборони не вказана.
Мобільний додаток платформи також став недоступним.
Раніше у середу голова відділу ЗМІ та комунікацій при президенті Туреччини Фарреттін Алтун критикував платформу за її рішення блокувати публікації зі співчуттям у зв’язку з убивством Ісмаїла Ганії, ключового посадовця палестинського бойового угруповання ХАМАС.
“Це цензура в чистому вигляді”, ‒ заявив Алтун.
Він зазначив, що платформа Instagram не посилалася на будь-які порушення своїх правил.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що 2 серпня уся країна перебуватиме у скорботі за вбитим у Тегерані головою політичного корпусу ХАМАСу Ісмаїлом Ганією.