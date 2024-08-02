Туреччина заблокувала доступ до Instagram, не вказавши причини

Раніше голова відділу ЗМІ та комунікацій при президенті Туреччини Ердогані критикував платформу за її рішення блокувати публікації зі співчуттям у зв’язку з убивством лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Туреччина заблокувала доступ до соціальної платформи Instagram.

Про це сьогодні повідомив інформаційно-технологічний регулятор країни, пише Reuters.

При цьому причина чи тривалість заборони не вказана.

Мобільний додаток платформи також став недоступним.

Раніше у середу голова відділу ЗМІ та комунікацій при президенті Туреччини Фарреттін Алтун критикував платформу за її рішення блокувати публікації зі співчуттям у зв’язку з убивством Ісмаїла Ганії, ключового посадовця палестинського бойового угруповання ХАМАС.

“Це цензура в чистому вигляді”, ‒ заявив Алтун.

Він зазначив, що платформа Instagram не посилалася на будь-які порушення своїх правил.