Південна Африка досі має запаси високозбагаченого урану

Ці запаси переважно є надлишками від програми ядерної зброї епохи апартеїду.

У Південній Африці все ще є запаси високозбагаченого урану.

Про це повідомляє Netwerk24 з посиланням на міністра енергетики Гведе Манташе, пише Bloomberg.

“Нація заявила про свої запаси ядерного матеріалу, який можна використовувати для створення зброї, Міжнародному агентству з атомної енергії в рамках комплексної угоди про запобіжні заходи”, ‒ заявив він.

За словами Манташе, рівень збагачення урану є секретною інформацією.

Експерт з ядерних питань Ноель Стотт зазначає, що запаси урану, які має країна, значною мірою є надлишками від програми ядерної зброї епохи апартеїду.

ПАР є учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.