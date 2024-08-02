Південна Африка досі має запаси високозбагаченого урану

У Південній Африці все ще є запаси високозбагаченого урану.
Про це повідомляє Netwerk24 з посиланням на міністра енергетики Гведе Манташе, пише Bloomberg.
“Нація заявила про свої запаси ядерного матеріалу, який можна використовувати для створення зброї, Міжнародному агентству з атомної енергії в рамках комплексної угоди про запобіжні заходи”, ‒ заявив він.
За словами Манташе, рівень збагачення урану є секретною інформацією.
Експерт з ядерних питань Ноель Стотт зазначає, що запаси урану, які має країна, значною мірою є надлишками від програми ядерної зброї епохи апартеїду.
ПАР є учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
- Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що КНДР, можливо, розглядає можливість ядерного випробування ближче до президентських виборів у США 5 листопада, щоб посилити свій авторитет.
- Раніше Сполучені Штати опублікували нещодавно розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї США. Востаннє її оновлювали у жовтні 2021 року.
- Станом на вересень 2023 року запас ядерних боєголовок США складався з 3748 боєголовок. Це означає, що із кінця 1967 фінансового року кількість боєголовок скоротилася на 88%. Тоді запас ядерних боєголовок складав 31 255 одиниць. Наприкінці 1989 року їх кількість становила 22 217 боєголовки.