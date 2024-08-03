США та Велика Британія закликали своїх громадян уникати поїздок до Лівану

США та Велика Британія звернулись до своїх громадян на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Громадян просять уникати поїздок до Лівану.

Як передає Укрінформ, про це, зокрема, повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Британцям повідомили, що зовнішньополітичне відомство (FCDO) рекомендує уникати поїздок до Лівану. Мало того, громадян Великої Британії попередили, що їх туристичне страхування може бути визнано недійсним, якщо вони подорожують порушуючи рекомендації FCDO.

"Консульська підтримка також сильно обмежена там, де FCDO не радить подорожувати", - зазначили в уряді.

Як повідомляє посольство США в Лівані, низка авіакомпаній вже призупинили або скасували рейси.

"Однак варіанти комерційного транспорту для виїзду з Лівану залишаються доступними. Будь ласка, перегляньте доступні варіанти польоту у міжнародному аеропорту Бейрут-Рафік Харірі", - зазначили в посольстві.

Посольство заявило, що ті, хто бажає вилетіти з Лівану, мають забронювати будь-який доступний квиток, навіть якщо цей рейс не відправляється негайно або не слідує за обраним ними маршрутом.

"Громадяни США, яким не вистачає коштів для повернення до Сполучених Штатів, можуть звернутися до посольства за фінансовою допомогою через позики на репатріацію. Ми рекомендуємо громадянам США, які вирішили не залишати Ліван, підготувати плани на випадок надзвичайних ситуацій та бути готовими ховатися на місці протягом тривалого періоду часу", - заявили в посольстві.

Зазначимо, США посилили військову присутність на Близькому Сході через загрозу війни. Пентагон спрямував до регіону додаткову техніку та особовий склад.