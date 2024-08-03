Reuters: Ізраїль ліквідував одного з командирів бригад ХАМАСу

Ізраїль завдав авіаудару по західному березі річки Йордан, в результаті удару було ліквідовано ще одного командира ХАМАСу та чотирьох бійців "Ісламського джихаду", передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що перший авіаудар вразив транспортний засіб у місцевості поблизу міста Тулькарам. Джерела з ХАМАСу повідомили, що автомобіль, який перевозив бійців, був уражений та що одним з загиблих був командир бригади Тулькарам.

Через декілька годин другий удар був завданий по іншій групі озброєних бойовиків, які обстріляли ізраїльські війська під час контртерористичної операції в Тулькарамі.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що під час першого удару загинуло п'ятеро людей, а, за даними палестинських ЗМІ, чотири людини загинули під час другого удару.