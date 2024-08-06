Тупикова стратегія адміністрації Байдена щодо України

Україна стане одним з ключових індикаторів, за яким історики майбутнього визначатимуть успіх чи провал зовнішньої політики сорок шостого президента США Джозефа Байдена . І можна вже попередньо констатувати: стратегія підтримки Байденом України зайшла у глухий кут.

Фото: EPA/UPG Президент США Джо Байден (у центрі) виступає під час саміту НАТО у Вашингтоні, 11 липня 2024 р.

Адміністрації Джо Байдена здається, що вона обрала оптимальну тактику протистояння російській агресії, яка дозволяє більш-менш стримувати її армію, водночас мінімізує ризики глобального військового конфлікту. Однак така стратегія лише сприяє продовженню війни й дає Кремлю успішно адаптуватися і до поля бою, і до економічних санкцій. Політика обмеженої підтримки України, яку від самого початку сповідував Байден, остаточно перевела війну в затяжний військовий конфлікт на виснаження, точний фінал якого важко спрогнозувати.

Чіткі сигнали про готовність Путіна вторгнутися в Україну надійшли після провального виведення американських військових з Афганістану. Уже наприкінці жовтня 2021 року західна розвідка знала план військової операції Кремля проти України. До його початку залишалося ще кілька місяців, і теоретично був час завадити намірам Путіна чи переконати його в надмірній ризиковості авантюрної витівки. Проте для цього були необхідні вкрай неординарні та сміливі кроки. Та Захід їх або не знайшов, або так і не наважився на них.

Потрібно віддати належне Байдену: він зумів згуртувати Захід напередодні російського повномасштабного вторгнення. Але не дібрав достатньо аргументів, щоб Путін відмовився від своїх злочинних намірів. Адміністрація Байдена активно лякала Кремль потужними й безпрецедентними економічними санкціями, якщо Росія наважиться напасти. Також Вашингтон почав постачати зброю Україні. Водночас європейські лідери відвідували Москву та спілкувалися з Путіним, щоб переконати схаменутися. Як показав час, ця тактика провалилася.

Фото: EPA/UPG Розмова між президентами США й Росії Байденом і Путіним у режимі відеоконференції 7 грудня, 2021 р. Тоді Байден попередив Путіна про «сильні економічні й інші заходи», якщо Росія нападе на Україну.

Путін не надто боявся санкцій. Понад те, він, імовірно, припускав, що Захід не наважиться на достатньо серйозні обмеження або запроваджуватиме їх поступово й половинчасто, що врешті й сталося. Щоб зупинити Росію, США мусили наважитися на щось справді екстраординарне. Наприклад, застосувати санкції ще до російського вторгнення. Різко розширити номенклатуру й обсяги військової допомоги Україні ще восени 2021 року. Або відправити американські війська на навчання на територію нашої держави. Але нічого з переліченого вони не зробили. А кроки, на які вони зважилися, не аж так вразили російського диктатора, щоб він відмовився від намірів загарбати Україну. Тим часом масовий виїзд західних дипломатів з Києва незадовго 24 лютого — це сигнал не сили, а страху й невпевненості.

Коли розпочалося велике російське вторгнення, адміністрація Джо Байдена не поспішала змінювати свої старі підходи. Надміру обережне балансування між страхом ескалації та наданням військової допомоги ЗСУ. Вкрай повільний темп і відносно скромні масштаби військових поставок. Постійні запізнення в ухваленні рішень про передачу нових видів озброєнь, коли ситуація вимагала поставити ще на вчора. Зволікання із запровадженням санкцій і їхня половинчастість. А також взаємовиключні цілі: Україна не має програти, Росія не має перемогти. Усе це неминуче вело Вашингтон до нинішньої патової ситуації.

Фото: Посольство США в Україні Вивантаження військової допомоги Україні від США.

Війна Росії проти України давно увійшла у фазу війни на виснаження. І загалом такий варіант зараз підходить Путіну, адже Росія має більше ресурсів — людських, матеріальних, військових. Тоді як США не демонструють жодних ознак того, що Вашингтон хоче кардинально перехилити шальки терезів на користь України й нарешті переглянути політику, яка не виправдала себе. Джо Байден виявився не здатним до рішучих кроків у зовнішній політиці. Рішення про постачання Україні відповідної зброї чи дозвіл бити по території РФ завжди приймали із запізненням, ще й з низкою обмежень. Поведінка адміністрації Байдена виявилася занадто прогнозованою, занадто обережною та не дуже амбітною. Це, безумовно, допомагає Кремлю.

Можливо, у Байдена вважають свою тактику найкращим шляхом до початку мирних переговорів між Україною та Росією? Такий собі примус до миру через виснаження обох сторін? От тільки питання, хто більше виснажується — Україна чи РФ? Тому якщо переговори й колись розпочнуться, Україна не вестиме їх з позиції сили, радше вимушено. Оскільки нинішній рівень підтримки України не дозволяє їй завдати відчутної поразки агресору. Через це всі обіцянки прийняти Україну до НАТО після війни та перемоги, які лунали з Вашингтона, виглядають непереконливо. Адже такі умови можуть ніколи й не настати.

Логіка підказує, що успіх України у війні проти Росії позитивно вплинув би на шанси кандидата від Демократичної партії під час президентських виборів. Та й Байден міг би використати перемогу України як демонстрацію своєї правильної зовнішньої політики й увійти в історію як президент, що зупинив агресію Москви. Але з підходом, який втілює його команда, ніякого значущого успіху у війні проти Росії немає і бути не може. Хіба що стануться якісь непередбачені обставини. Тому Дональд Трамп має право стверджувати, що зовнішня політика демократів загалом провальна. Адже саме за часів Обами й Байдена Росія здійснила акти агресії та окупувала частину України.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовець без опізнавальних знаків на вулиці Сімферополя, 19 березня 2014.

Заяви Байдена про те, що саме він зупинив Путіна, надто пафосні, нещирі та суперечать реальності. Було б правильніше сказати: Путін зумів завоювати менше територій, ніж розраховував. Але зумів би ще менше, якби Україна отримала танки, літаки й ракети вчасно й більшу кількість без будь-яких обмежень у застосуванні.

Якою зараз є кінцева мета політики адміністрації Байдена щодо України? Як вона бачить українську перемогу? Як вона бачить справедливе покарання агресора? Чи Вашингтон таки схильний домовлятися з Путіним і сприйме як сумний, але доконаний факт російську окупацію нової частини України? На ці питання немає чіткої відповіді. Напевно, Байден і сам не знає відповідей на ці питання. Є просто набір фраз, заяв, наповнених іноді приємними словами й реверансами в бік Києва, але без реального втілення на практиці.

Після двох з половиною років великої війни можна зробити попередній висновок про хибність стратегії Байдена щодо України. Політика Білого дому не спрямована на поразку й покарання агресора. Вона майже не сприяє відновленню територіальної цілісності нашої держави й опосередковано штовхає Україну в кращому разі до заморозки війни. У гіршому — повністю розбалансує міжнародну безпеку та спровокує нові конфлікти. У яких, можливо, вже доведеться брати участь і самим США.